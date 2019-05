Ronaldo se při oslavách nehlídal! Syna trefil trofejí do obličeje

Když je člověk jednou mistrem, při oslavách se nehlídá. Cristiano Ronaldo se ale do tohoto stavu dostal už na hřišti při pózování s pohárem. U něj za to ale nemohl alkohol, ale pouze nepozornost. A málem ublížil i svému synovi!

Juventus je v Serii A suverénní. Před posledním kolem má náskok na druhou Neapol 11 bodů a velkou zásluhu má na tom i Cristiano Ronaldo. Portugalský kanonýr v 31 zápasech vstřelil 21 gólů a po právu byl vyhlášený nejlepším hráčem celé soutěže.



Po posledním domácím zápase se hráčům dostal do ruky i pohár pro vítěze Serie A a ti se s ním pořádně vyřádili. Nejdříve samozřejmě přišly týmové oslavy, poté se ale každý hráč s trofejí fotil sám. A Cristiano Ronaldo si s sebou na pódium vzal i rodinu.





Jenže to se mu trochu vymstilo. V euforii si nepohlídal, co s pohárem dělá a tím udeřil svého syna do obličeje. A aby toho nebylo málo, o pár vteřin později lehce trefil i svoji partnerku Georginu.