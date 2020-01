Rekordní přestup v české lize?! Souček jede vyjednávat do Anglie

Tak nakonec Premier League? Momentálně jedna z nejvýraznějších postav české Fortuna ligy se možná dočká vysněného přestupu.Tomáš Souček patřil mezi klíčové hráče Slavie Praha a své kvality ukazoval i v evropských soutěžích.



Ačkoliv měl na české poměry exkluzivní smlouvu a s jeho přestupem se v zimě nepočítalo, nakonec to vypadá, že by mohl změnit dres.

Původně se mluvilo o zájmu Monaka a Brightonu. Nyní se do jednání intenzivně zapojil také aktuálně sedmnáctý tým Premier League West Ham, kam fotbalista také odcestoval. „Letím se tam podívat na klub, který má skvělou historii. Rozhodnu se na místě,“ řekl pro deník Sport 24letý záložník.

Klub uvolnil Tomase Soucka na testy, zdravotni prohlidku a jednani o smlouve do West Ham United FC. V pripade dokonceni dohody a naplneni cele smluvni spoluprace by se jednalo o rekordni transfer v ceske lize. A Tomas by si to zaslouzil!