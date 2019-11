První odchody ze Sparty! Klub mají opustit tito dva hráči

Sice do konce podzimní části Fortuna ligy zbývá odehrát ještě tři kola, na Spartě už teď řeší, jak budou během zimní pauzy redukovat kádr. Letenský celek by měli opustit dva obránci – Lukáš Štetina a Ondřej Zahustel.

Sportovní manažer klubu Tomáš Rosický už před několika týdny avizoval, že Sparta nechystá velké a drahé nákupy. Naopak. Spíš kádr i kvůli tomu, že se klub nekvalifikoval do evropských pohárů, bude redukovat. Na odchodu jsou podle informací deníku Sport obránci Štetina a Zahustel.



Stoper Štetina byl na začátku podzimu jedním ze dvou středních obránců, na které kouč Václav Jílek sázel. Ale po zápase s Mladou Boleslaví (3:4) vypadl kvůli špatným výkonům ze sestavy. Do ní se pak už dostal jen jednou, když hrál proti Sigmě Olomouc (3:3), ale od té doby nic.

Už během první části sezony se spekulovalo o tom, že Štetina Spartu opustí. Na hostování do konce ročníku ho měl získat jiný tým z české nejvyšší soutěže. Spekulovalo se o Teplicích a Českých Budějovicích. Nakonec z toho nic nebylo a slovenský reprezentant zůstal. Teď to ale vypadá, že opravdu během zimní pauzy odejde. Jeho kontrakt na Letné je platný do konce sezony.

Podobný osud pravděpodobně potká i Ondřeje Zahustela. Ten odehrál jen poločas proti Slovácku (0:2) v prvním kole a po ostudném výkonu ho Jílek vystřídal už o poločase. Pak se navíc krajní bek zranil, a proto nenastupuje. Teď by se měl pakovat.