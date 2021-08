Prokletí Sparty pokračuje. Kvůli zranění přišla i o kapitána

Do nové sezony sparťané vstupovali v plné síle. Dokonce se na trávník vrátili i dlouhodobě zranění hráči. Uplynuly pouze tři ligové zápasy a tým z Letné už čítá několik zraněných. Nově se k nim přidal i kapitán Bořek Dočkal, který podle Deníku Sport bude chybět několik týdnů.

Velké množství zraněných hráčů. To už je takový folklór, na který si fanoušci Sparty u svého klubu v posledních letech zvykli. Letos to ale vše vypadalo nadějně. Jenže se to opět začalo hroutit jako domeček z karet.

Nejdříve se na několik měsíců zranila nová posila letenských Casper Hojer, na stejně dlouhou dobu nebude moci kvůli plicní embolii nastoupit ani Ladislav Krejčí starší a nejistá je situace ohledně stoperů Lukáše Štetiny a Ondřeje Čelůstky a útočníka Juliše. Dobrou zprávou je, že záložník Ladislav Krejčí mladší by se už měl vrátit na trávník.

V sobotním zápase s Karvinou přibyl na letenskou marodku další člen. Je jím kapitán Bořek Dočkal, který kvůli problémům s kolenem musel už v poločase střídat.

"Musí na vyšetření do nemocnice, podle toho uvidíme. Začal mít problémy s kolenem, ale nechci spekulovat. Dozvíme se to po testech, teď bližší informace nemám," řekl po zápase trenér Pavel Vrba.

Podle informací Deníku Sport by se mělo jednat o poraněné kolenní vazy, takže by měl být zpět přibližně za čtyři týdny po reprezentační přestávce. S jistotou tak nestihne důležitou odvetu předkola Ligy mistrů proti Monaku ani nejbližší ligové duely. Velkou šanci se ukázat tak asi dostane mladík Adam Karabec.

Sparta si před sezonou dalaza cíl Ligu mistrů a titul. Počet zraněných to ale komplikuje.