Příprava NHL: Palát s Kubalíkem zapsali tři body, chytali i tři Češi

Hokejová NHL v noci pokračovala další dávkou přípravných zápasů. Do akce se dostala celá řada českých hokejistů. Zářili především Kubalík ze Chicaga a Palát z Tampy Bay, kteří pomohli svým týmům k vítězství hned třemi body. Do branky se během noci dostali hned tři Češi, mezi nimi i Vítek Vaněček, který na debut v NHL stále čeká.

Zápas Tampy Bay s Floridou patřil zejména první útočné formaci Lighting. Ta se podílela prakticky na všech pěti gólech. Kanadský centr Brayden Point pak zaznamenal rovnou čtyři body za dva góly a dvě přihrávky.

Zahanbit se nenechali ani Nikita Kučerov a český hokejista Ondřej Palát. Oba borci měli po třech bodech.

Do utkání nastoupil také český obránce Jan Rutta, jenž ve středu oslavil kulaté třicáté narozeniny. Navíc se mohl těšit, že jeho Tampa uhrála nulu vzadu a zvítězila 5:0.

Další utkání sehrála Minnesota Wild a Colorado Avalanche, ve kterém taktéž padlo pět gólů. Tři z nich si připsal tým z Denveru, a to zejména díky švédskému útočníkovi Gabrielu Landeskogovi, který zaznamenal gól a přihrávku.



Do hry se v polovině utkání dostal i český brankář Pavel Francouz a udržel ve zbývajících třiceti minutách čisté konto, díky kterému Colorado zvítězilo nad Minnesotou 3:2.



Následně šly do akce celky Washingtonu a Caroliny a také zde bylo k vidění 5 branek. Dva zásahy Ovečkina a jeden Kuzněcova znamenaly, že vítězi se stali Capitals.



Za Washington hrála trojice Čechů Vrána, Kempný a Gudas, ale nikdo z nich nebodoval. Do druhé poloviny zápasu se do brankoviště postavil Vítek Vaněček, který z 14 střel pustil jedinou. Za Carolinu se do sestavy bohužel nevešel Martin Nečas. V bráně Hurikánů stál od začátku Petr Mrázek, ale třikrát inkasoval a i když jeho náhradník Reimer branku nedostal, Hurricanes už zápas otočit nedokázali.

V dalším zápase se střetlo Chicago se St. Louis a tady to byla jednoznačná záležitost. Dvojice brankářů Crawford - Subban v bráně Blackhawks udržela nulu a i díky dvěma gólům a asistenci Dominika Kubalíka zvítězilo jeho Chicago 4:0.



Následovalo newyorské derby, ve kterém se sice gólově prosadil Filip Chytil, ale byl ze svého týmu jediný, a tak Islanders vyhráli v poměru 2:1. Kromě Chytila si za Rangers zahrál také necelých deset minut Libor Hájek.



Poslední utkání proti sobě postavilo dva kanadské celky a lépe vyznělo pro Winnipeg. Ten Vancouveru nasázel tři branky, na které Canucks reagovali pouze jediným zásahem a Jets v závěru stvrdili výhru ještě gólem do prázdné brány. Toto byl jediný zápas noci, do něhož nezasáhl ani jeden Čech.

Výsledky přípravných zápasů NHL:

Florida Panthers - Tampa Bay Lighting 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky: 14. a 20. Point (Palát), 22. a 50. Kučerov (Palát), 26. L. Schenn (Palát).

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Branky: 4. M. Dumba, 15. E. Staal - 2. Donskoi, 5. MacKinnon, 25. Landeskog.

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky: 9. a 33. Ovečkin, 11. Kuzněcov - 9. Trocheck 53. Teräväinen

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 28. Saad (Kubalík), 30. D. Strome, 46. a 53. Kubalík

New York Rangers - New York Islanders 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 57. Chytil - 30. Beauvillier, 56. D. Toews

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 19. Poolman, 35. Ehlers, 37. Kulikov, 59. Wheeler - 54. Roussel