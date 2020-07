Příprava NHL je u konce, Pastrňák zachránil Boston od nuly

Jako první šly do akce celky Dallas Stars a Nashville Predators. Brankáři Predátorů zářili a nenechali se ani jednou překonat. Saros s Rinnem posbírali celkem 26 zákroků a zapsali společnou nulu. Dalším hrdinou byl Viktor Arvidsson, jenž obstaral oba góly Nashvillu, který tak vyhrál 2:0. Radek Faksa z poraženého týmu odehrál necelých 14 minut na ledě.



Další byli na řadě Bruins a Blue Jackets. Asi nejdůležitějším úkolem v přípravném zápase je nezranit se, což se Bostonu nepovedlo. Brad Marchand musel v třetí třetině odstoupit ze zápasu, vážné by to však snad být nemělo. "Nemyslím si, že je to něco vážného, ale víc budem vědět až ráno," komentoval Marchandův předčasný odchod ze zápasu trenér Bruce Cassidy.



A ani po herní stránce to medvědům nevyšlo. V první třetině Columbus třikrát skóroval, zatímco za Boston se prosadil pouze Pastrňák. Ten z blízka naznačil střelu, poté si puk potáhl a prostrčil brankáři mezi betony. Texier v závěru ještě potvrdil výhru Columbusu gólem do prázdné brány, a stanovil tak konečné skóre 4:1.

Poslední přípravný zápas obstarali Coyotes z Arizony a Golden Knights z Las Vegas. Reilly Smith v první třetině ukázal, jaký je univerzál, když skóroval v oslabení i v přesilovce. Taylor Hall sice ve třetí třetině snížil na 1:2, ale za Vegas poté přidal gól Alex Tuch a v závěru ještě trefil prázdnou bránu Nick Cousins. Tomáš Nosek za vítězný tým odehrál 13 minut.

Dallas Stars - Nashville Predators 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 4. a 29. Arvidsson

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky: 5. Jenner, 19. Werenski, 19. Nyquist, 60. Texier - 33. PASTRŇÁK

Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Branky: 50. Hall - 9. a 17. R. Smith, 54. Tuch, 60. Cousins