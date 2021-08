Přidá Bayern desátý mistrovský titul v řadě? Zuby si brousí několik vlčáků

V pátek odstartuje jedna z nejlepších fotbalových lig na světě – německá Bundesliga. Jasným králem v této soutěži je mnichovský Bayern, kterého z mistrovského trůnu žádný tým nesesadil už devět let. Podaří se to tentokrát? Na jeho skalp čeká hned několik hladových vlčáků. Jestli se jim to povede, můžete sledovat po celý rok na Nova Sport.