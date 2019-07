Příběh konstruktéra Váni pokračuje! S Jabloncem odjel do Arménie

Jeho jméno bylo nejpřekvapivější nejen v základní sestavě Jablonce na Spartě, ale i v celém kole Fortuna ligy. Třicetiletý konstruktér Jiří Váňa, který do sobotního zápasu hrál pouze za divizní Mšeno, si odbyl svůj ligový debut. A jeho kariérní posun nekončí. Se Severočechy odcestoval do Arménie k utkání 2. předkola Evropské ligy.

Měli nouze o stopery. David Štěpánek s Jakubem Jugasem byli zranění, Dominik Plechatý nemohl kvůli dohodě klubů na Letné nastoupit, a tak trenér Petr Rada ukázal právě na Váňu, který dosud hrál za divizní Mšeno a v této sezoně má působit v rezervě Severočechů ve třetí lize.

Třicetiletý konstruktér premiéru i přes jedno menší zaváhání, když namazal Liboru Kozákovi, celkem zvládl a kouč Jablonce ho dodatečně nominoval i do zápasu v předkole Evropské ligy.

Na rozdíl od svých spoluhráčů šel Váňa v pondělí normálně do práce a také si musel zařídit nový pas, jelikož ho mě propadlý.

Teď se už ale připravuje s Jabloncem na čtvrteční duel. Do něj s velkou pravděpodobností nezasáhne, jeho místo zaujme Plechatý, ale Váňa bude připraven. „Zatím počítám s tím, že asi budu na tribuně, ale šlo o to, abych byl platný pro případ, kdyby se někomu něco stalo a mohl jít na lavičku, případně zasáhnout do zápasu,“ prohlásil upřímně Váňa.



Nicméně jeho příběh bude mít po ligové i pohárovou kapitolu.