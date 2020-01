Přestupová bomba! Král střelců bude pálit ostrými jinde. Kdo ho ulovil?

Přestupový trhák. Dlouho spekulovaný odchod nejlepšího střelce loňského ročníku Fortuna ligy je tu. Komličenko se stěhuje ze středočeského klubu do Ruska. Rodák z Plutnovskaje zamířil do kádru aktuálně osmého celku tamní Premier ligy.

O Komličenka měla zájem pražská Slavia, ale k dohodě nedošlo. Spekulovalo se i o zahraničních destinacích a nakonec vyhrála ruská metropole. Komličenko už chyběl v posledních dvou zápasech Mladé Boleslavi v Tipsport lize, důvod je nyní na světě.

Čtyřiadvacetiletý ruský útočník se v české soutěži ukázal jako rozený „zabiják“. Po příchodu z Krasnodaru zaznamenal v jarní části čtyři branky, ale brzy se rozstřílel do úctyhodné formy. V dalším ročníku si devětadvaceti brankami zajistil korunu pro krále střelců nejvyšší fotbalové soutěže.

I v aktuální sezóně měl našlápnuto k tomu, aby podobný kousek zopakoval. S deseti góly se dělí o prvenství s dalšími třemi hráči.

Komličenko se také dvakrát prosadil v evropských pohárech, ve kterých ale Mladá Boleslav příliš nezazářila.

Komlichenko odchz z Mlad Boleslavi do Dynama Moskva

