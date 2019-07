Pozor Sparto! Trabzonspor má tureckého Messiho. Ve dvaceti je hvězdou týmu

Fanoušci i vedení klubu v něm vidí nejzářivější klenot Trabzonsporu. Abdülkadiru Ömürovi je sice teprve dvacet let, nicméně už teď se mu přezdívá turecký Messi. Není divu, legendárního Argentince připomíná nejen postavou, ale i svým herním projevem.

Ömür se narodil přímo v Trabzonu. Zlomový byl pro něj rok 2011. Tehdy skauti mládežnických výběrů Trabzonsporu jezdili po místních základních školách a pro nadané děti pořádali ukázkové zápasy.

V jednom z nich se naplno ukázal i a zástupce klubu učaroval natolik, že po dohodě s rodiči nastoupil tehdy dvanáctiletý klučina do týmu.





Jeho talent se tak naplno začal rozvíjet. Brzy si ho také všimli trenéři mládežnických výběrů Turecka. „Je to hráč, kterého jsme sledovali od jeho třinácti let,“ prozradil před časem Mehmet Hacioglu, kouč turecké reprezentace do 17 let.

Ömür prošel všemi mládežnickými národními týmy od U14 do U21. Jeho předností je hlavně dobrá průniková přihrávka, přehled ve hře a zrychlení. I vzhledem ke své výšce (168 cm) se mu přezdívá turecký Messi, dříve se mu také říkalo turecký Gheorghe Hagi po legendárním rumunském playmakerovi.

„Je to kreativní týmový hráč, žádný sobec. Můžete se na něj obrátit v momentě, když to týmu nejde. Tehdy ukáže svou inteligenci a vůdcovství,“ vyzdvihl jeho přínos pro tým Sadi Tekelioğlu, šéftrenér mládeže Trabzonsporu.





| Trabzonspor Bakan Ahmet Aaolu getiimiz gnlerde ayakkabsn verdii Abdlkadir mr'e hatra olmas iin ayakkablarn imzalatt; pic.twitter.com/zCT8H00Ocq — Transfer Haberleri (@Transferhaber6) 23. ervence 2019

Příkladem, jak jeho popularita roste, je i scénka z pondělního tréninku Trabzonsporu. Na něm si pro podpis dvacetiletého Ömüra přišel i prezident klubu Ahmet Agaoglu, který si nechal podepsat boty.



I proto není divu, že Ömür je ve dvaceti letech stabilním článkem seniorského týmu. V lednu přišel turecký tisk s informací, že se o hráče zajímá Liverpool. Ukázalo se ale, že to byla pouhá spekulace.



Nicméně tureckému mladíkovi to hlavu nezamotalo. V minulém ročníku už stihl za seniorský tým Trabzonsporu odehrát dvacet devět ligových utkáních, ve kterých vstřelil pět gólů a přidal devět asistencí. Stále tvrdě dře a chce dokázat, že srovnání s Messim není liché.

Zdroj: profimedia.cz Abdülkadir Ömür při tréninku

„Je to jeden z mých vzorů. Tím druhým je Iniesta. Toho obdivuji kvůli jeho herní inteligenci, Messiho zase kvůli jeho roli na hřišti a faktu, že velice lehce přechází přes obránce. Upravil jsem si svůj individuální trénink, abych byl jako oni,“ prohlásil Ömür, který by měl ve čtvrtek 8. srpna prohánět sparťanské obránce v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy.