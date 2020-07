Outlet Sparta: Masivní odchody, Rosa pod tlakem. Slavia naopak posiluje

Spokojenost Sparty z posledních hracích týdnů skončila jen o chvíli později při přestupovém období. Zloba vyvrcholila především s odchodem Guélora Kangy, jehož podpis příznivci letenského klubu považovali za prioritu.



KDO PŘIŠEL?



Nezačalo to špatně. Na konci května Sparta oznámila příchod brankáře Holce z Žiliny a na konci června příchod talentovaného 19letého Bulhara Minčeva. Tento mladík již má zkušenosti s dospělou reprezentací a měl by být příslibem pro sparťanskou ofenzivu, jenže tím příchody prozatím skončily.



Sparta se chce dohodnout s Fiorentinou na prodloužení pobytu Dávida Hancka na Letné, jenže ještě s ní nenašla společnou řeč. Guéloru Kangovi sice Sparta smlouvu nabídla, ale ten raději podepsal výhodnější kontrakt

KDO ODEŠEL?

Naopak ze Sparty pryč přestoupil Zinedin Mustedanagič. Bosenský záložník se ve Spartě neprosadil, a tak odešel do rodného Sarajeva. Další odchody Spartě nepřinesly ani korunu.



Zadarmo po vypršení smlouvy totiž odešli Semih Kaya, Georges Mandjeck, dlouholetý miláček fanoušků Costa Nhamoinesu, bývalý kapitán Martin Frýdek a hráčskou kariéru ukončil David Bičík. K nim se nyní přidal i Kanga, který jako volný hráč podepsal s Crvenou Zvezdou. Suma sumárum 2 příchody a 7 odchodů.

Stále nejistá je situace kolem Dávida Hancka, jehož setrvání považují fanoušci za podobnou prioritu jako podpis Kangy. Když by nevyšlo ani tohle, tým by oproti jaru silně zeslábl. Mluví se taktéž o možném odchodu Adama Hložka. Čerstvě osmnáctiletý ofenzivní hráč je v povědomí celé Evropy a hovoří se především o zájmu německého Lipska. Hložkův odchod by rovněž Spartu výrazně oslabil.



A jak se to má s příchody? Sparta má údajně zájem o svého bývalého hráče Ladislava Krejčího z Bologni, který by mohl se svým jmenovcem vytvořit noční můru pro všechny komentátory, kteří by je při zápase museli odlišit. Jeho příchod dává smysl, jelikož Frýdek s Costou hrávali na levém kraji obrany a právě Krejčí by tento post mohl vyztužit.



Dále se hovoří o možném návratu odchovance Davida Pavelky z Turecka a případném příchodu bývalého slávisty Ondřeje Čelůstky, který by posílil střed obrany.

POROVNÁNÍ SE SLAVIÍ

Oba pražské velkokluby si zajistily účast v evropských pohárech, což znamená větší herní vytížení. Slavia se proto rozhodla rozšířit kádr, k čemuž využívá svůj oblíbený Liberec.



Zpod Ještědu přišla čtveřice hráčů Karafiát, Kuchta, Malinský a Beran, přičemž Karafiát přišel jako volný hráč. Opačným směrem zamířili pouze Jugas a Matoušek a to jen na hostování. Jediným plnohodnotným odchodem tak je přestup Josefa Hušbauera do Famagusty, ale Hušbauer stejně na jaře už hostoval do Německa, takže bez něj už si Slavia zvykla hrát.



Stejně tak svůj odchod až v létě definitivně dotáhl Tomáš Souček, ale při jeho zimním odchodu na hostování s opcí se s jeho návratem již nepočítalo, takže ten by se měl počítat spíše do zimních, než letních odchodů. Konečné počty ve Slavii jsou tedy zatím čtyři příchody a tři odchody, ale dva z odchodů jsou pouze na hostování.

SLOVO ZÁVĚREM

Sparta bude chtít stejně jako Slavia útočit na titul a uspět v pohárové Evropě, ale se současným stavem přestupové politiky, kdy odchází jeden hráč za druhým a do pole přišel pouze jediný, to bude mít velice těžké.

Fanoušci si to uvědomují a po Kangově odchodu začali plnit sociální sítě heslem: "Rosický demisi!" Pokud se tedy ve Spartě neobjeví žádná větší posila, nebo dokonce odejde Hložek, bude to mít sportovní ředitel Sparty opravdu složité.