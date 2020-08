Podepíšeme Havertze? Fanoušek se zeptal Petra Čecha přímo na ulici

Kai Havertz má údajně namířeno do Chelsea, ta nabízí Leverkusenu kolem 70 milionů eur, ale Leverkusen si za svůj poklad žádá 90 milionů. Ve vzduchu tak visí otázka, zda mladičký Němec skutečně skončí v Chelsea.



Jeden fanoušek londýnského klubu byl na odpověď natolik zvědavý, že si na ulici počkal na Petra Čecha, který po hráčské kariéře pracuje ve vedení Chelsea.

Asked @PetrCech if were signing Havertz.... THE LAUGH SAYS IR ALL!! Welcome @kaihavertz29 pic.twitter.com/oMHbR6lBKr