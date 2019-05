Plzeň zná možné soupeře pro Ligu mistrů, Slavia může narazit na Ajax

Plzeň bude bojovat o účast v Lize mistrů už od druhého předkola nemistrovské části. A tak už ví, že jejím soupeřem bude někdo z nasazené trojice Basilej, Olympiakos Pireus a PSV Endhoven. Mezi nenasazenými je mimo Plzně ještě Istanbul Baseksehir a LASK Linz.



O všem ale ještě rozhodne finále Evropské ligy. Pokud by totiž zvítězila Chelsea, nemusel by Lyon jako třetí celek francouzské Ligue 1 do kvalifikace a v tu chvíli se Basaksehir a Linz posunou do 3. předkola. Eindhoven by se tak stal nenasazeným týmem a bylo by jasné, že Plzeň vyzve buď Olympiakos, nebo Basilej.





Zdroj: TN.cz

Slavia na dálku děkuje Liverpoolu a Tottenhamu, že se probojovali do finále Ligy mistrů. Místo v nejprestižnější klubové soutěži si totiž zasloužili i v Premier League a tak se sešívaní posunuli z třetího předkola rovnou do toho čtvrtého.



Pro účast ve skupinové fázi by tak stačilo vyřadit pouze jednoho soupeře. A kdyby to náhodou nevyšlo, „spadla“ by Slavia přímo do skupinové fáze Evropské ligy. A jací jsou její možní soupeři? Ve čtvrtém předkole má zatím jasnou účast pouze Young Boys Bern, ale ten by v případě postupu všech favoritů byl v nenasazené části stejně jako Slavia.



Pokud by vyšlo vše podle papírových předpokladů, mohli by sešívaní vyzvat Celtic Glasgow, FC Kodaň, Dinamo Záhřeb, nebo senzaci letošní sezony Ajax Amsterdam.

Kodaň a Záhřeb jsou českým fanouškům dobře známí. Dány vyzvala Slavia ve skupině Evropské ligy, kdy v Kodani zvítězila 1:0, doma poté uhrála bezbrankovou remízu. Dinamo Záhřeb naopak v prvním kole vyřazovací fáze vyřadilo Plzeň po výsledcích 1:2 a 3:0.