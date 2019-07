Plekanec dal Jágrovi sbohem! Dohodl se s brněnskou Kometou

Plekanec pomohl v minulé sezoně Kladnu vybojovat extraligu, kde působil společně s jeho majitelem Jaromírem Jágrem.

Za Kometu nastupoval i v minulé sezoně, ale pouze v základní části, kde odehrál 16 zápasů. Pak pomáhal již zmiňovaným Rytířům.

V blc se sezn bude brnnsk dres oblkat tak zkuen centr Tom Plekanec! Vtej zpt na jihu Moravy, @TomasPleky14 ! #kometajerodina



"Jsem samozřejmě rád, že z nabídek, které Tomáš měl, se rozhodl pro Kometu. Věděl, do čeho jde, už tady byl s námi v uplynulé sezóně. Jen je škoda, že s námi nemohl absolvovat play-off, ale to už je pryč a nedá se s tím nic dělat. Věřím, že Tomáš bude vzorem pro naše mladé hráče, že jim má co dát a bude jim předávat zkušenosti. Je to kvalitní centr a díky jeho obrovským zkušenostem a bohaté kariéře nás posouvá jako tým zase o kus výš," řekl majitel Komety Libor Zábranský pro oficiální web brněnského klubu.