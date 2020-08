Play-off NHL v kanadské bublině startuje! Koho z Čechů uvidíme na ledě?

Čekání na to, zda se nejslavnější hokejová soutěž světa nakonec rozeběhne, bylo dlouhé. Nakonec se však diváci restartu dočkají. Hned dva zápasy předkola play-off NHL budete moci sledovat v parádních časech živě na Nova Sport 1 a Nova Sport 2.

Mnozí příznivci už ani nedoufali, že by se koronavirem roztržená sezóna NHL mohla dohrát, ale obavy byly zbytečné. Soutěž startuje již první srpnový den a divákům nabídne rozhodně zajímavé menu.

Hned první zápas, který odvysílá stanice Nova Sport 1 už v 18.00, nabídne bitvu mezi šestým a jedenáctým týmem Východní konference a pro českého diváka bude velmi zajímavý!

V sestavě Hurricanes sice bude chybět Martin Nečas kvůli zranění, ale do branky by se mohl postavit Petr Mrázek. "Mám plán, ale nechám si ho pro sebe," řekl trenér Caroliny Rod Brid'Amour. V kádru newyorských Rangers figuruje útočník Filip Chytil a nastoupit by mohl i obránce Libor Hájek, který odehrál jako sedmý bek přípravné střetnutí.

Těžký boj má před sebou Dominik Kubalík, který v přátelském duelu vstřelil dva góly a na jeden nahrál. Chicago bude čekat souboj o průnik do prvního kola play-off se silným Edmontonem.

Další zápas, který přineseme ve 22.00 na Nova Sport 2, bude ve znamení duelu mezi Islanders a Floridou. Ostrovanům budou chybět zranění Tom Kühnackl a Leo Komarov.

Kvůli poranění ramena bude chybět Pittsburghu Dominik Simon. Penguins jsou sice tabulkovými favority, čeká na ně však boj s Montréalem, za který válí Slovák Tomáš Tatar.

Už příprava NHL ukázala, že se můžeme těšit na parádní góly a akce. Jednu z nich předvedl i David Pastrňák z Bostonu:

Program uzavře Calgary, za které chytá v pozici jedničky jihlavský odchovanec David Rittich, i o jeho startu však trenér mlčí. Flames čeká střetnutí s tabulkovým sousedem z Winnipegu.

Vybrané zápasy play-off NHL sledujte žive na Nova Sport a Voyo.