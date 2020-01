Petr Čech v ČR! Rozmluvil se o své hokejové kariéře i ztrátě Bryanta

Právě sedmatřicetiletý gólman měl jako jeden z mála českých sportovců možnost se s basketbalovou legendou potkat osobně. „Měl jsem to privilegium ho poznat osobně, když přijel jako vzácná návštěva na Stamford Bridge. Když se v šatně objeví hráč takového formátu a renomé, je to pro vás velmi obohacující,“ svěřil se s osobní vzpomínkou na jednačtyřicetiletého Američana, který se svou dcerou nepřežil pád helikoptéry. „Je to obrovská tragédie pro celý sport, ale největší je to tragédie pro rodinu, zejména pro manželku, která v jediné chvíli přijde o dceru a manžela a otce dětí.“





Sám Petr Čech vychovává se svoji manželkou Martinou dvě děti, svůj čas si tak musí poctivě rozkládat. Mezi rodinou a prácí pro Chelsea si k tomu nedávno přidal také hokej.

V říjnu totiž podepsal smlouvu s hokejovým týmem Guildford Phoenix. „Zatím jsme hráli pět zápasů a všechny jsme vyhráli a mně osobně se velmi daří, takže jsem spokojený. I když nastupuji za rezervní tým, který hraje třetí ligu, takže bych to nepřeceňoval,“ dodal Čech.



Podle jeho slov může v hokejové brance využívat i dlouholeté zkušenosti z pozice fotbalového brankáře.„Obě role mají svá specifika, ale zároveň si jsou ve spoustě věcech podobné,“ hodnotil bývalý český brankář obě sportovní pozice mezi třemi tyčemi.



Petr Čech ukončil kariéru v létě loňského roku. Pak následoval přesun do manažerského křesla v dresu Blues, kde odehrál většinu své fotbalové kariéry.



V Chelsea vykonává funkci poradce sportovního a technického úseku Blues. „Je to spojené s velkou odpovědností, byl jsem zvyklý se aktivně podílet na výkonu týmu. Nyní to musím sledovat z tribuny. V tom je asi největší rozdíl,“ rozmluvil se o největších úskalích jeho nově svěřené pozice v organizaci anglického klubu, který momentálně figuruje v tabulce Premier League na 4. místě.



Sám gólman pak také nadále uvažuje i o budoucí trenérské dráze. „Priorita je momentálně jasná a snažím se o co nejlepší práci v současné funkci. Nicméně trenérskou licenci pořád dělám, takže uvidíme, kam mě budoucnost zavede,“ uzavřel Čech