Pavel málem králem, ke gólu mu proti parťákovi z repre chyběl kousek

Pavlenkův tým se drží na spodku tabulky. Třetí místo od konce Brémám dává naději na záchranu v baráži, ale i té by se rády vyhnuly. Naopak Hoffenheim, jehož je Kadeřábek pevnou součástí již pátou sezónu, bojuje o účast v evropských pohárech.

Hostující tým byl tedy favoritem. Defenziva Werderu ale dlouho držela soupeře mimo dosah brankáře českého národního týmu. Ofenzivní hody začaly až po více než hodině a při prvním zásahu se proti sobě tváří v tvář střetli reprezentační kolegové.

Hlavička po rohovém kopu letěla k zadní tyči, Kadeřábek clonící před brankou ji chytře uhnul a obránce Klaasen ve snaze balon odklidit parádně přeloboval bezmocného Pavlenku. Český obránce ve službách Brém pak kromě clony ještě míč sklepl, ale trefil ho o pár milimetrů již za brankovou čarou, a tak se mu do statistik nepočítal.

GOOOAAAALLLLL!!



Mayhem in the Bremen penalty area and Pavel somehow smuggles the ball over the line!! YES!

65' | 0-1 | #SVWTSG pic.twitter.com/rUzCdMdCNY