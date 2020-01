Češi mezi hvězdami zářili! Hertl byl nejlepším střelcem, Rittich brankářem

Nejprve se utkaly týmy z východu. Atlantická divize se dostala rychle do vedení po 26 vteřinách hry, když si v přečíslení David Pastrňák narazil puk s Hedmanem a následně našel odkrytou klec.



Pasta svým druhým gólem také ukončil první poločas, který skončil smírně 4:4. V druhé půli se hráčům Metropolitní divize podařilo skórovat jen jednou, zatímco jejich soupeř se dostal do dvougólového trháku. Do prázdné brány poté dovršil hattrick Pastrňák a následně uzavřel skóre svým hattrickem Duclair, takže do finále postoupili po výsledku 9:5 hráči Atlantické divize.



V druhém semifinále se Pacifická divize dostala rychle do vedení 3:0, když třetí gól dával po samostatném úniku Tomáš Hertl. Centrální divize však dokázala srovnat. V prvním poločase se oba týmy prosadily ještě jednou a o přestávce tak bylo skóre znovu 4:4.



Diváky pobavil zejména čtvrtý gól Pacifické divize v podání Quinna Hughese, který sám Wayne Gretzky okomentoval slovy: "Tenhle mladík je obránce?"

V druhém poločasu vystřídal Markströma v brance Pacifické divize David Rittich a kapituloval pouze jednou. Hattrick dovršil Draisaitl a poslední tři branky svého týmu vsítil Tomáš Hertl, který tak skončil zápas se čtyřmi zářezy na pažbě. Pacifická divize se radovala z výhry 10:5



Finále začalo opět rychlou brankou po kombinaci Pastrňáka s Hedmanem, autorem branky byl tentokrát obránce Tampy Bay. Svou čtvrtou brankou dne uzavřel skóre prvního poločasu David Pastrňák, díky čemuž Atlantická divize vedla 3:1.

V druhé půli se opět do branky postavil David Rittich, který mohl sledovat, jak během sedmi vteřin srovnali Pettersson s Draisaitlem. Bertuzzi znovu poslal Pastrňákův tým do vedení, jenže Pettersson opět srovnal a obrat poté dokonal Tomáš Hertl.



Pražský rodák vstřelil svůj pátý gól, čímž se stal nejlepším střelcem večera. Gól to byl navíc vítězný, jelikož nikdo další už se neprosadil.

Češi tedy na All Star Game zanechali obrovskou stopu. Hertl se stal nejlepším střelcem s pěti góly a vyhrál spolu s Davidem Rittichem, který obdržel nejméně gólů ze všech brankářů. Nejužitečnějším hráčem utkání hvězd byl zvolen třetí Čech do party David Pastrňák.

Výsledky All Star Game:

Atlantická divize - Metropolitní divize 9:5

Centrální divize - Pacifická divize 5:10

Atlantická divize - Pacifická divize 4:5

David Pastrňák 4+2

Tomáš Hertl 5+0

David Rittich 12/14