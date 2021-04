Pastrňákova asistence na Flyers nestačila! Voráček slaví bez bodu

Boston podlehl Philadelphii poprvé v sezóně. Přitom ještě ve druhé třetině byl ve vedení 2:1, kdy Pastrňák před bránou našel Bergerona, a ten se do odkryté sítě nemýlil. Ve třetí třetině však za Flyers Couturier využil přesilovku a bylo srovnáno. O vítězi se rozhodlo v prodloužení, kde Vladaře, který si připsal 29 zákroků, překonal Travis Sanheim. Česká opora Phily, Jakiub Voráček, tentokrát vyšla naprázdno.



Sestřih Boston vs. Philadelphia





Z Čechu se blýskl také Tomáš Nosek, který proti St. Louis Blues zahájil gólovou nadílku. V 8. minutě otevřel skóre a bodoval už ve třetím zápase v řadě. Vegas pak o výhře rozhodlo ve druhé třetině za stavu 2:1, kdy během necelých dvou minut zvýšili na 5:1 a následně Hague ještě upravil na konečných 6:1.



Sestřih Vegas vs. St. Louis





Jako poslední se nad ránem dohrával zápas LA Kings a Kojotů z Arizony. Ty přidali třetí výhru v řadě a Los Angeles porazili 5:2. Formu znovu ukázal hrdina minulého zápasu Jakob Chychrun, který připsal dvě asistence, ale vyšel bez gólu. Jeho hattrickovou štafetu převzal Michael Bunting, který se trefil dvakrát v první a slávu završil ve druhé třetině.



Sestřih LA Kings vs. Arizona







Boston Bruins vs. Philadelphia Flyers – 2:3 PP (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)Montreal Canadiens vs. Edmonton Oilers – 3:2 PP (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)Winnipeg Jets vs. Ottawa Senators – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche – 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)St. Louis Blues vs. Vegas Golden Knights – 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)Calgary Flames vs. Toronto Maple Leafs – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)LA Kings vs. Arizona Coyotes - -2:5 (1:3, 0:1, 1:1)