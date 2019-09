Parádní výsledek! Muchová vyhrála svůj první turnaj na okruhu WTA

Ještě před rokem Muchovou znali jen velcí experti českého tenisu. Jenže čtvrtfinálovou účastí ve Wimbledonu a také postupem do 3. kola na US Open se olomoucká rodačka rázem zapsala do pamětí čím dál tím více lidí.

Po americkém grandslamu odehrála pět zápasů a ve všech zvítězila. V nedělním finále v Soulu třiadvacetiletá Češka nedala o čtyři roky starší soupeřce žádnou šanci.

Its the first ever WTA for @karomuchova7!



She defeats Linette at the #KoreaOpen 6-1, 6-1 pic.twitter.com/j5YkYVoaGV — WTA (@WTA) 22. z 2019

V prvním setu jí sebrala třikrát servis a za půl hodiny ho ovládla 6:1. I ve druhém byla stejně suverénní. Nakonec ho získala stejným poměrem a může tak slavit svůj premiérový titul na okruhu WTA.

Stala se tak třetí Češkou, která tento turnaj vyhrála. Předtím triumfovaly Nicole Vaidišová (2005) a Karolína Plíšková (2014).

„Pro obě z nás to byl celkem dlouhý den. Kvůli dešti jsme stále čekaly, a proto si cením fanoušků za to, že počkali,“ pravila Muchová a ukázala na hrstku českých příznivců v hledišti.

„Samozřejmě jsem velmi šťastná, že jsem konečně vyhrála turnaj. Moc si to užívám a těším se na další turnaj,“ dodala česká tenistka, kterou už v pondělí čeká zápas s krajankou Marii Bouzkovou na čínském turnaji ve Wu-chanu.

V pondělním vydání žebříčku WTA bude Muchová poprvé v kariéře mezi čtyřiceti nejvýše postavenými hráčkami. Konkrétně jí bude patřit třicáté sedmé místo.