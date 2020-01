Parádní úspěch! Český brankář se dočkal v zámoří velkého ocenění

Jen tři dny poté, co bylo v NHL Utkání hvězd, se stejná akce uskutečnila i o patro níž. A i v něm se blýskli čeští hráči. Čtyřiadvacetiletý Vaněček, jenž se All Stars Game, jenž se All Stars Game zúčastnil v dresu Atlantické divize, inkasoval ve čtyřech zápasech jen dva góly a pomohl svému týmu k vítězství a sobě k titulu nejužitečnějšího hráče.

A to přitom Vaněček byl povolán k Utkání hvězd až dodatečně místo spoluhráče Mikea Sgarbossy.

Na bývalého libereckého brankáře, který byl v roce 2014 draftován Washingtonem ve druhém kole, vyzráli jen T. J. Tynan z Pacifické divize a pak ve finále Matthew Ford z Centrální divize.



Now, ladies and gentlemen... THAT is how you represent!



Vitek Vanecek the MVP

Matt Moulson raises the trophy #AHLAllStar #HBH pic.twitter.com/VfRgjbgdMc