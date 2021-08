Parádní návrat z olympiády, Siniaková vyhrála. Martincová po skreči končí

Po olympijských hrách pokračuje tenisová sezóna turnajem v Montrealu, kde se jako první do hry dostala Kateřina Siniaková. Ta naprosto jednoznačně smetla lotyšskou tenistku Ostapenkovou, Tereza Martincová skrečovala a v Kanadě dohrála.

Kateřina Siniaková má po zlaté medaili ze čtyřhry naprosto excelentní formu. V první kole montrealského turnaje WTA ztratila v prvním setu pouze jeden gem a Ostapenková byla zralá na ručník.

Česká tenistka začala dobře i druhý set a vedla brzy již 4:1. Lotyška Ostapenková se ovšem vrátila do utkání brejkem a snížila na 3:5. Siniaková ale soupeřce provedla to samé a postoupila do druhého kola.

Jako druhá se do hry dostala Tereza Martincová, která první set ale vůbec nezvládla a prohrála 1:6. V tom druhém se držela, ale za stavu 3:4 skrečovala a americká soupeřka tak automaticky postoupila do druhého kola.

Jelena Ostapenková - Kateřina Siniaková 1:6, 3:6

Tereza Martincová - Amanda Anisimovová 1:6, 3:4

VIDEO: Siniaková se ve dvouhře letos dostala do finále v Německu, ale tam nakonec padla: