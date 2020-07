Pan střelec je zpátky! Cítím se dobře, hlásí Pastrňák. Kaše pořád chybí

Hokejová NHL je zpět. Ostré zápasy přijdou na řadu již v sobotu. Velký otazník ale visel nad nejlepším střelcem základní části Davidem Pastrňákem. Ten už je však v tréninku a měl by naskočit i do přípravného duelu.

Bostonští Medvědi polykají poslední tréninkové dávky před ostrým restartem. Do Toronta odletěl také držitel Maurice Richard Trophy David Pastrňák, který se po dvoutýdenním půstu zapojil do přípravy.

Podle všeho by měl dostat prostor také ve čtvrtečním přípravném klání s Columbusem. "Hovořil jsem s ním u večeře. Chce hrát. Myslím, že je připraven. Jen se chci ale ujistit, že to zbytečně neuspěcháme," citoval web nhl.com kouče Bruce Cassidyho, který finální rozhodnutí nechá až na den zápasu.

A co řekl po prvních třech dnech na ledě sám havířovský rodák? "Cítím se skvěle. Miluju hokej a vždycky budu připravený hrát. Záleží tedy jen na trenérovi."

Jeho návrat vítají i spoluhráči. Především Brad Marchand byl překvapený z toho, v jaké formě se "Pasta" vrátil. "No, bylo to trochu frustrující sledovat jeho návrat a uvědomit si, jak daleko za ním jsme," nešetřil chválou.

"Je to skvělé, mít ho zpátky, už jen kvůli té energii, kterou každý den donese do kabiny. Už je to zase zábava," dodal Marchand.

Pastrňákův návrat ocenil i Patrice Bergeron. "Sice musíme ještě něco dohnat v kombinaci, ale jinak vypadal skvěle. Nebylo poznat, že nám čtrnáct dní chyběl," potvrdil druhý ze zkušených parťáků českého superkanonýra.

Pastrňák vstřelil v základní části 48 branek a podělil se s Alexandrem Ovečkinem o trofej Maurice Richarda. Jeho konkurent z Washingtonu dal v prvním přípravném duelu po koronapauze při výhře 3:2 dva góly a na jeden nahrál. To je pro havířovského odchovance hozená rukavice.

S týmem však stále není další Čech Ondřej Kaše. Šestý trénink v řadě vynechal i útočník Nick Ritchie. Nejlepší tým základní části odstartuje obnovenou soutěž v neděli 2. srpna, ve skupině o umístění bude hostit Voráčkovu Philadelphii.

