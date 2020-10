Život v hokejové bublině a bujaré oslavy. Jak Palát prožíval play-off NHL?

"Užili jsme si to moc. Byly to náročné tři dny, moc jsme toho nenaspali, ale bylo to paráda," pospal oslavy Tampy po zisku Stanley Cupu. Hráči se při nich dokonce projeli i na vodních skútrech.







Ostatně finálová série proti Dallasu byla složitá a velmi vyrovnaná. Nicméně i celé play-off bylo podle slov Ondřeje Paláta extrémně náročné. "Zatím si jenom užíváme, ale v až průběhu dalších dní nám asi dojde, co jsme dokázali. Každopádně to byla strašná dřina, ale bylo to hrozně těžké play-off," odpověděl 29letý útočník, kterému se však dařilo výborně a ve vyřazovacích bojích si připsal 11 gólů a šest asistencí.



Rodák z Frýdku-Místku se pak také rozpovídal o životě v hokejové bublině, kterou museli hráči při současné koronavirové situaci snášet. "Nebylo to nejjednodušší, Bublina v Torontu byla super, mohli jsme jít na vedlejší fotbalový stadion, kde jsme si mohli zakopat. Pak tam byl bary, restaurace, tenisové kurty. V Edmontonu to bylo horší, to město je menší. Byl tam sice krásnej hotel, ale venku jsme mohli jít jen na takový dvorek, kde jsme si mohli dát kafe."