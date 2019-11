Kadeřábkův kuriózní vlastňák! Takhle překonal svého brankáře

Hoffenheim hostil trápící se Mohuč, která se nacházela na sestupových pozicích. Favoritem tedy byli jasně domácí, ale svou roli rozhodně nenaplnili.



Do vedení se dostali hosté v 33. minutě, ale poločas zakončil tvrdým skluzem záložník Mohuče Baku. Jeho zákrok byl oceněn červenou kartou, a očekával se tak rychlý nástup domácích do druhého poločasu a minimálně srovnání.



Jenže všechno šlo přesně naopak, než by si fotbalisté Hoffenheimu přáli. Po sedmi minutách druhé půle přišel Kadeřábkův smolný okamžik.

Před bránu letěl centr a bývalý hráč Sparty si zjevně nebyl jistý, jestli chce odvracet míč hlavou nebo nohou a balón nakonec nasměroval hlavou do vlastní sítě za naprosto bezmocného brankáře.

#TFW when you get caught in two minds and choose a third.



