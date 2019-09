Ostuda Garetha Balea! Před zápasem se odmítl fotit s vlajkou Realu

V létě byl Gareth Bale žhavým zbožím na přestupovém trhu. Vyhlásil, že chce z Realu odejít za každou cenu. A když mu klub nechtěl vyhovět, tak trucoval. Následně se našlo angažmá v čínském Jiangsu Suning, přestup ale v posledních hodinách zkrachoval.



Balea setrvání v Realu mrzí, ale stal se stálým členem základní jedenáctky. Velkou radost z toho ale očividně nemá. Před zápasem Ligy mistrů s PSG se dokonce odmítl vyfotit s klubovou vlajkou v ruce.

Gareth Bale does not like Real Madrid pic.twitter.com/mV8DdiPDUn