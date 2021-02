Obrovská posila pro Daridu a spol. Přichází zkušený mistr světa

Český záložník Vladimír Darida se může těšit na spolupráci s hvězdnou posilou. Do německé Herthy Berlín totiž přestupuje fotbalista Sami Khedira, který naposledy působil v Juventusu Turín.

33letý německý záložník hájil dlouhá léta reprezentační dres a slavil také titul mistra světa v roce 2014.





Nyní se po více jak deseti letech strávených v cizině vrací do Bundesligy. "Hertha o mě stála a nabídla mi možnost vrátit se do Bundesligy. Fyzicky se cítím dobře a chci svými zkušenostmi, které jsem během let nasbíral, týmu pomoci a dovést Herthu k dalším úspěchům," svěřil se Sami Khedira.

Bývalý hráč Realu Madrid naposledy působil v Serii A, kde byl parťákem Cristiana Ronalda v Juventusu. Kvůli zranění toho však příliš neodehrál a v letošní sezoně tak ještě nemá na kontě žádné utkání. Nyní může zápasovou praxi získávat v Herthě, kam přestoupil zadarmo.

