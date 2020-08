Obří trapas v KHL! Z několika hráčů udělali nebožtíky, za chybu se omluvili

Zatímco hokejisté, nezasažení restrikcemi a nařízenou karanténou, trénují poctivě na nový ročník KHL, sama soutěž je dočasně virtuálně "pohřbila".

Vedení mezinárodní hokejové ligy se snaží vylepšit svou internetovou prezentaci. Při přestavbě webu se ale vloudila chybička a u některých hokejistů se objevilo i datum úmrtí 1. ledna 2001. Samozřejmě, že většině lidí došlo při pohledu na inkriminované datum, že se jedná o chybu. Prvotní šok se však při pohledu na danou kolonku dostavil.

"Omlouváme se za technickou chybu, kvůli níž se v profilech hráčů zobrazovaly nepřesné informace. V současnosti je přístup na web plně obnoven a funguje již bez problémů,“ omluvilo se vedení soutěže za tento přešlap.

Nový ročník Kontinentální hokejové ligy by měl odstartovat 2. září. V současnosti je ale několik týmů v karanténě. Pokud by se podobný scénář opakoval i skrze přípravu, pak by se možná začátek ligy opozdil.