Obránce AS Řím viděl s manželkou UFO. Neměli jsme žádné houby, říkají

Vše na veřejnost propálila právě manželka a modelka v jedné osobě Sam. Ta v příběhu na svém instragramu popsala situaci hodně podrobně.

35letá žena napsala, že UFO bylo na nebi malé a maskované a na kameře by tak nebylo vidět. I když její manžel prý viděl, jak kolem něj vše bliká a otáčí se.

Prý kolem nich objekt také prolétl, ale oba byli neohrabaní a nestačili objekt vyfotit. Sam si je také jistá, že nešlo ani o dron. "Bylo to masivní a sofistikované. Zní to bláznivě, já vím. Ale určitě to nebylo letadlo ani dron. I ten je hlasitý. Navíc to mělo jiný tvar," napsala.

O co se jednalo, to se asi nikdo jen tak nedozví. Každopádně s UFO měl prý dříve zkušenost také Diego Maradona. Ten dokonce tvrdil, že ho uneslo.

V roce 2019 se o tom rozpovídal pro argentinský kanál TyC Sports, kde se ho zeptali, zda věří na mimozemšťany. "Proč bych si něco vymýšlel? Jednou po příliš velkém pití jsem tři dny chyběl doma. Když jsem přišel domů, řekl jsem, že mě vzalo UFO."





