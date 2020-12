Nový Anfield! Slavný stadion Liverpoolu čeká velká rekonstrukce

Na Anfieldu se hraje fotbal už od roku 1884. Nyní by se měl stadion dočkat významné rekonstrukce, kterou ocení zejména diváci. Stávající kapacita 54 tisíc se totiž rozšíří na 61 tisíc.





Díky tomu se stadion mistrovského Liverpoolu stane třetím největším stánkem v Premier League. Větší kapacitu má momentálně akorát Old Trafford Manchesteru United (74 tisíc) a nový stadion Tottenhamu (62 tisíc).

This week Liverpool will submit planning application for the proposed 60m expansion of Anfield.



Intended to increase the capacity of our famous stadium to over 61,000 by adding around 7,000 to the Anfield Road End.



This follows the recent opening of the new Kirkby facilities. pic.twitter.com/kcE9Nfb0W3