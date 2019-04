Kontroverzní vyloučení! Darovali rozhodčí Žralokům šanci na obrat?

Rozhodující sedmý zápas mezi San Jose Sharks a Vegas Golden Knights přinesl nečekaný obrat. Jedenáct minut před koncem prohrávali domácí Žraloci 0:3, poté ovšem přišlo vyloučení Codyho Eakina na pět minut plus do konce zápasu a Sharks v nabídnuté přesilovce vstřelili 4 góly. Hráči Vegas sice dokázali srovnat při hře bez brankáře, ale v prodloužení vystřelil postup Žralokům Barclay Goodrow.

Vypadá to jako pohádkový příběh. Sharks se na poslední chvíli semkli a pomstili se za krvácivé zranění hlavy svého kapitána. Jenže… ona pětiminutová přesilovka rozčeřila veliké diskuze, zda šel Eakin pykat do konce zápasu oprávněně.



Po prohraném buly Eakin udeřil hokejkou Pavelského do prsou. Ten zavrávoral a kvůli menšímu kontaktu s Paulem Stastnym dopadl nešťastně hlavou na led. Kapitán domácích Sharks po pádu bezvládně ležel a z hlavy mu tekla dokonce krev.



Cody Eakin Joe Pavelski#HfHits



This was a 5 minute major pic.twitter.com/b8pShR5FFc — hockeyfights (@hockeyfights) April 24, 2019

To, co zprvu vypadalo jako obyčejný krosček, se tak proměnilo v rozhodující okamžik utkání. Fanoušci se přou, zda byl pětiminutový trest na místě. Pravidla hovoří takto: „Trest na pět minut plus do konce utkání se uděluje hráči, který krosčekem způsobí soupeři zranění.“

Zdroj: www.usahockeyrulebook.com



V tomto případě je však problém, že nebýt následného nešťastného kontaktu se Stastnym, Pavelski by spadl kontrolovaně a zranění by se mu s největší pravděpodobností vyhlo, takže je otázka, zda je zranění přímým důsledkem Eakinova krosčeku.

Anketa Myslíte si, že rozhodčí udělili správný trest? Ano, pět plus do konce byl adekvátní trest 53 43 hlasů Ne, měly to být dvě minuty za krosček 34 28 hlasů Ani omylem! Play-off je tvrdé a trestat se nemělo vůbec! 13 11 hlasů Hlasovalo 82 lidí.



Každopádně všechna čest domácím, vstřelit čtyři branky v jedné přesilovce v play-off se povedlo pouze St. Louis Blues v roce 1998 proti Los Angeles Kings, mimochodem také to bylo ve třetí třetině a také to byl obrat z 0:3 na 4:3.