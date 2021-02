NHL zírá na přístup elitního agenta! Přestupy pro hráče řeší přes média

Darren Ferris je hráčský agent, který momentálně zastupuje 24 hráčů se smlouvami v NHL. Mezi nimi jsou i megahvězdy Taylor Hall či Mitchell Marner a také Češi Filip Zadina a Jakub Škarek.

Pozdvižení ale Ferris vzbudil kvůli svým méně slavným hráčům Samu Bennettovi a Victorovi Mete. Během soboty při rozhovorech s novináři otevřeně prozradil, že si oba přejí ze svých týmů odejít.

Bennett letos nastupuje v třetí či čtvrté formaci a rád by měl v týmu lepší pozici, ale přesto byla zpráva o jeho touze odejít překvapivá. Proč? Protože nikdo ve vedení Calgary Flames o tom neměl ani tušení.

Bennett ani jeho agent možný odchod nekonzultovali s trenérem či někým z vedení týmu. Takový přístup se v NHL nenosí a Ferris se s ním rozhodně nestane oblíbencem mezi generálními manažery napříč ligou.

Netrvalo to dlouho a Ferris zaúřadoval znovu. Tentokrát prozradil, že přestup si přeje jeho hráč ve službách Montrealu Victor Mete.

Kanadský obránce v úvodních osmi duelech plnil pouze roli zdravého náhradníka, takže i jeho touha odejít dává smysl, ale také tady klub popřel, že by s hráčem o něčem takovém jednal.

Victor Metes agent Darren Ferris says his client has asked for a trade from Montreal, but Canadiens GM Marc Bergevin texts @PierreVLeBrun, Not true and not trading him. - https://t.co/6tNK55kWnV#TSNHockey pic.twitter.com/qFlqaScmS6