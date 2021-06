NHL představila finalisty na Willie O´Ree Award. Je mezi nimi i jedna žena

Mezi třemi finalisty je Renee Hessová, Kevin Hodgson a Howard Smith. Hessová založila v roce 2018 organizaci Black Girl Hockey Club, která měla sjednocovat černošské dívky z hokejového prostředí.

Celá nezisková organizace se neskutečně rozrostla a pořádá akce napříč USA. Hlavním záměrem je vymýtit rasismus nejen z hokejového prostředí.

Hodgson založil program HEROS (Hockey Education Reaching Out Society), kde působí jako výkonný ředitel a pomáhá ohroženým dětem, aby se lépe etablovali do společnosti.

Posledním je Howard Smith, jehož organizace Pittsburgh I.C.E. pomáhá dětem ze sociálně slabších rodin. Díky němu se tak mohou pustit do hokeje i děti, který by na to za normálních okolností neměly peníze.

O vítězi rozhodnou fanoušci ve speciálním hlasování. Vítěz obdrží 25 tisíc dolarů, poražení finalisté pak 5 tisíc. Veškeré peníze následně poputují na charitu, kterou si sami vyberou.

O individuální trofej bojuje také Connor McDavid, konkrétně je mezi finálovou trojkou na Ted Lindsay Award: