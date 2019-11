NHL má nového Ironmana! Bek Floridy přišel o 9 zubů, zápas ale dohrál

Tahle scéna nebyla pro slabé povahy. Yandle mířil na střídačku, když ho trefil letící puk. Následky fatální. Devět předních zubů venku. Cestou do kabiny si je postupně vytahoval. Měl jich plnou hrst, zbytek posbírali ještě spoluhráči.

Kdo by ale čekal že kanadský bek už se do zápasu nevrátí, tak se spletl. Vynechal sice druhou třetinu, ale na třetí už byl zase zpátky. A k úžasu všech dohrál.

Keep an eye on Keith Yandle maybe moving a little faster out there tonight without all those teeth weighing him down. https://t.co/kUHwaAH8iJ