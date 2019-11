Neymar je zpátky! Vrátil se po zranění, blýskl se fantastickou přihrávkou!

Kontroverzní útočník se vrátil do sestavy PSG poprvé od říjnového zranění stehna. Jeho návrat do pařížského dresu však nebyl před zápasem vůbec jistý, jelikož už uzdravená hvězda odletěla v týdnu do Madridu na finále tenisového Davis Cupu, čímž přidala další malér do už tak pošramocené pověsti.

Německý trenér PSG Thomas Tuchel však na Neymara i tak ukázal a postavil do základní jedenáctky v ligovém zápase proti Lille. Brazilský šikula se mu za to navíc odvděčil parádním výkonem, který navíc okořenil i skvělou přihrávkou na svého spoluhráče di Mariu.

Ačkoliv z jeho parádní akce nakonec gól nepadl, nemusel sedmadvacetiletý útočník smutnět. Jeho tým totiž nakonec zásluhou Di Marii a Icardiho zvítězil nad Lille 2:0 a upevnil si svoje dominantní postavení v tabulce francouzské Ligue 1.