Magie na MS: Kanaďan klame brankáře neviditelnou hokejkou!

Čtyřiadvacetiletý útočník obléká ve slavné NHL dres Detroitu a fanoušci Red Wings moc dobře ví, že Mantha hraje s bílou hokejou.

Právě s "neviditelným" náčiním vstřelil na světovém šampionátu i fantastický gól proti Německu a při pohledu na opakované záběry to skoro vypadá, jako kdyby žádnou hůl v rukou ani neměl!

