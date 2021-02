Nepříjemná zpráva pro Carolinu, Mrázka možná čeká operace

Petr Mrázek si přivodil zranění v sobotním zápase. Původně mělo jít o problém v horní části těla a pauza neměla být tak dlouhá. Nyní se však situace komplikuje.

"Ta pauza bude pravděpodobně delší, než jsme doufali," oznámil zklamaně trenér Caroliny Rob Brind'Amour. Podle bývalého skvělého hráče je pak také možné, že českého gólmana čeká operace.

Po zranění nahradil Mrázka v brance James Reimer, který se tak nyní bude střídat mezi třemi tyčemi s kolegou Alexem Nedeljkovicem.

The latest update on Petr Mrazek's upper-body injury from Rod Brind'Amour: "Looks like it's going to be a little longer than we had hoped." Said the #Canes goaltender might have to have surgery.