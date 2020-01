Nekompromisní trest! Podváděl a ničil důkazy, teď už si nikde ani neškrtne

Již vloni na jaře vyplaval na povrch korupční skandál, ve kterém hrál největší roli jedenatřicetiletý tenista. Mezinárodní tenisová federace (ITF) mu dočasně pozastavila činnost. Naposledy se na kurtu objevil v dubnu na turnaji v Mexiku.

Od té doby vzal raketu do ruky jen, když si šel „zapinkat“ pro zábavu. Z kolotoče turnajů sice vypadl, ve federačním hledáčku ale zůstal. Zajímala se o něj speciální Jednotka pro bezúhonnost tenisu (TIU), která se stará o to, aby potírala nekalé vlivy provázející právě podobné skandály.

Souzovi měl být vyměřen trest zákazu činnosti na čtyři roky, ale brazilský hráč, který ve své kariéře dosáhl maximálně na 69. místo v žebříčku, se zachoval doslova jako malý fracek. S federačními orgány absolutně nespolupracoval a co hůř, postupně ničil důkazy, které by jej měly usvědčit.

Kromě toho se snažil ovlivňovat svědky a další účastníky řízení, které nabádal k tomu, aby vypovídali v jeho prospěch. Schválně, kdo z vás teď vidíte toho drzého nafučeného chlapce, který se snaží pošlapané růže u obecní pumpy svést na kohokoliv jiného?

Joao Souza hit with lifetime tennis ban and 153,000 fine for match-fixing https://t.co/LSUo4XULxq pic.twitter.com/LBrtHEsYVx