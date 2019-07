Nejsem uličník, nikdy jsem nelhal. Ngadeu poslal vzkaz Slavii

Michale Ngadeu-Ngadjui využil výstupní klauzule a rok před koncem smlouvy ve Slavii zamířil do Belgie, kde se stal posilou FC Bruggy.

Simon odesel jako legenda, Michael jako ulicnik. Pisemne odsouhlasena smlouva hracem a agentem. Prilet hrace na slavnostni podpis. V noci misto oznameneho prespani utek do Belgie. Byli jsme jen vyjednavaci paka na vyssi kontrakt. Tohle nedustojne divadlo si klub nezaslouzil, Miso — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 16, 2019

Když se představitelé Slavie dozvěděli o konečném rozhodnutí Ngadeua, na rozdíl od Simona Deliho, svého bývalého hráče zkritizovali.

Ngadeu se zřejmě o slovech Jaroslava Tvrdíka dozvěděl a v pondělí na svém instagramu poslal vzkaz fanouškům.

„V červnu 2016 jsem dosáhl jednoho ze svých největších snů, který jsem měl: hrát ve velkém evropském klubu. Ten sen se naplnil mým podpisem v tomto úžasném klubu. Kromě 112 zápasů, které jsem hrál v sešívaném dresu, jsem dal i 9 gólů, dvakrát jsme vyhráli ligu a dvakrát jsme vyhráli pohár. Užil jsem si spoustu nezapomenutelných okamžiků. Byly to tři roky štěstí a cítil jsem se ve Slavii jako v rodině.



Stejně jako všichni sportovci, tak i já jsem zažil neobyčejné okamžiky, ale i některé méně radostné, které však budou pro zbytek mé kariéry nepochybně nesmírně důležité.

Víte, že v životě nic netrvá věčně a každá dobrá věc má vždy začátek a konec, bez ohledu na to, jak těžká pro mě bude ta další výzva. Beru vše s pocitem, že jsem vždycky vydal to nejlepší ze sebe a to i v čase, kdy jsem nosil dres tohoto fantastického klubu.



Chci poděkovat všem svým spoluhráčům, kteří se mnou vždy byli, mým manažerům a hlavně mým trenérům, kteří mi pomohli opravdu vylepšit můj herní styl.



Zvláštní poděkování pak patří všem příznivcům a fanouškům SK Slavia Praha, kteří patří k nejlepším v Evropě a cítil jsem, že mě mají ve svých srdcích a vždy mě podporovali.



Chci, abyste věděli, že jsem dal 100% tomuto dresu a nikdy jsem nelhal.



S mnoha emocemi vám přeji štěstí a úspěch.



Velké díky, váš Mìšo"