Nejlepší střelec bundesligového celku má jinou identitu. Zfalšoval ji agent

Autor 11 bundesligových gólů ale odmítá svou vinu a říká, že se stal obětí machinací svého bývalého agenta. K podvodu prý mělo dojít v roce 2017, kdy působil v Anderlechtu.

Tehdy mu belgický klub doporučil, aby se vrátil zpět do Konga, než mu vyprší vízum, a následně se vrátil zpět s novým. Jenže jeho agent mu řekl, že pokud odletí zpět do své domoviny, tak se nemůže vrátit zpět do Evropy.

Agent měl údajně změnit celou hráčovu identitu - jméno a rok narození. Nový pas byl vystaven na jméno Wamangituka, což je jedno z jmen jeho otce. Mimochodem ho o rok omladil a nové datum narození upravil na 6. října 1999.

Stuttgart v úterý vydal k celé situaci prohlášení. "Silas byl velmi mladý, naprosto nezkušený a sám, vložil svou důvěru plně do agenta, kterého znal z Konga, a nakonec se na něm stal naprosto závislým. Žil v Paříži s agentem, jenž ho téměř odtrhl od vnějšího světa. Silas neměl přístup ke svému účtu ani k dokladům," píše se v něm.

Německý klub už o případu informoval Německou fotbalovou federaci. V loňské sezóně nastřílel Wamangituka, případně Katompa Mvumpa, ve 25 zápasech 11 branek a stal se nejlepším střelcem svého týmu.

Problém se svou identitou měl také bývalý sparťan Guelor Kanga: