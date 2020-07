Nejdražší brankář světa měl nejhorší sezonu v celé historii Premier League

Když v létě roku 2018 Liverpool přivedl brankáře Alissona z AS Řím, mnozí lidé si klepali na čelo, Reds za něj totiž zaplatili neuvěřitelných 62,5 milionu eur (přibližně 1,6 miliardy korun), což byl skoro dvojnásobek tehdejšího rekordu. Jenže Chelsea se v tomto ohledu nenechala zahanbit a o tři týdny později za talentovaného Kepu Arrizabalagu zaplatila Athleticu Bilbao 80 milionů eur (přibližně 2,1 miliardy korun).



V tu chvíli bylo jasné, že mladík nesmí zklamat, jinak by Chelsea byla pro smích. Jenže o dva roky později to vypadá, že londýnský klub opravdu udělal krok vedle. Kepovi je stále pouze 25 let a ještě se může hodně zlepšovat, jenže letošní sezona mu hrubě nevyšla, několik zápasů zůstal sedět a trenér Lampard dal přednost Caballerovi, včetně posledního zápasu sezony, v němž Chelsea hrála o postup do Ligy mistrů!



Není se čemu divit, že Lampard ztratil v mladého Španěla důvěru, statistiky hovoří v jeho neprospěch. Ze všech brankářů v celé historii Premier League (od roku 1992) neměl nikdy nikdo z brankářů, kteří odchytali alespoň deset zápasů, horší úspěšnost zákroků, než právě letos Kepa Arrizabalaga. Jeho úspěšnost činila pouhých 54,5 %.

Some Kepa stats this season:



- He has the worst save percentage in Premier League history (to play 10+ games), with 54.5%. 730th place.



- He has conceded 8% of Chelseas Premier League goals since 1992 in 2 years.



- For 14/47 goals conceded this season, he didnt move (30%). pic.twitter.com/Vcocv4sj9k — LDN (@LDNFootbalI) July 27, 2020

Úspěšnost zákroků může být velmi závislá na kvalitě obrany, ale 730. místo z 730 nemůže být vyloženě náhodné. V pokročilé statistice srovnávající počet očekávaných obdržených branek a těch reálně obdržených je Kepa na čísle -11, tedy chytil o 11 gólů méně oproti očekávání.

-11 - Based on Opta's expected goals on target data (xGoT), this season, Kepa Arrizabalaga has conceded 11 Premier League goals more than the model would expect the 'average' goalkeeper to concede; the worst figure of any goalkeeper in the division. Worrying. pic.twitter.com/Ds9fcWEiJ5 — OptaJoe (@OptaJoe) July 23, 2020

Chelsea před novou sezonou posiluje útok, přišli Hakim Ziyech, Timo Werner a blízko je prý i přestup Kaie Havertze. Jenže bývalý obránce Liverpoolu a anglické reprezentace Jamie Carragher si myslí, že právě na brankářský post by se měla Chelsea zaměřit, pokud chce konkurovat Manchesteru City a Liverpoolu.



"Vím, že teď kupují spoustu útočníků, ale podívejte se, kolik gólů obdrželi. Myslím, že mnoho z nich bylo vinou brankáře, pokud mám být opravdu upřímný," řekl Carragher v roli televizního experta pro Sky Sports.

Když by Chelsea opravdu koupila nového brankáře, zbyla by otázka: co s Kepou? V 25 letech Španěl rozhodně nebude chtít dělat dvojku a mít na střídačce brankáře za dvě miliardy asi není ani to, co by si Chelsea přála. Zbývá tedy možnost prodeje, jenže dá někdo londýnskému klubu adekvátní částku za nejdražšího brankáře světa, který předvedl nejhorší sezonu v historii Premier League? Odpovědi přinese až čas.