Plzeň opět otočila skóre, Jablonec přišel o výhru gólem v nastavení

Plzeň mohla jít do vedení v 16. minutě, ale střelu Buchy Nguyen konečky prstů vytáhl. A tak to byli hosté, kteří jako první udeřili. Milan Petržele přesprintoval Faltu, ve vápně našel Jurečku a ten bez problémů skóroval.

Plzeň ale byla lepší týmem a vytrvale bušila do slováckých vrat. Nejdříve střela Ba Louy skončila na tyči a pak přišel obrovský závar, kdy postupně selhali Bucha, Šulc a Ndiaye.

Velká komplikace pro Slovácko nastala nakonci prvního poločasu. Hofmann trefil kopačkou do nohy Ba Louu a rozhodčí po kontrole videa udělil hráči hostí červenou kartu. Ti tak museli celý druhý poločas dohrávat v deseti.

Využít přesilovou hru mohla Viktoria už v úvodu druhé půle, ale Chorý a Bucha ve svých šancích neuspěli, ale nakonec se Západočeši srovnání dočkali. Pavel Bucha našel ve vápně Beauguela, který ve skluzu rozradostnil své fanoušky.

Skóre se Plzni podařilo otočit stejně jako proti Bohemians. Rohový kop prodloužil Pernina na Mosqueru, který jej z bezprostřední blízkosti dopravil do sítě. Pro kolumbijského hráče to byl první gól v novém dresu.

Na samém konci ještě dvě obrovské šance spálil Šulc, ale to už na výhře domácích nic nezměnilo.

Jablonec přišel o výhru penaltou v závěru

Jablonec neprožívá nejlepší vstup do sezony. Po úvodní šťastné výhře nad Baníkem jasně prohráli s Boleslaví 0:3. Navíc se jim nepodařilo ani pohárové utkání proti skotskému Celticu. V domácím zápase s Bohemians tak museli nutně bodovat.

Byli to ale hosté, kteří mohli jít jako první do vedení. Obránce Vondra se zničehonic zjevil na hrotu, kde obdržel přesný pas středem hřiště, ale Hanuš proti němu včas zasáhl. To už se mu ale nepovedlo o tři minuty později. Jan Kovařík opět potvrdil svoji skvělou kopací techniku a přesným centrem našel Davida Puškáče, který špičkou kopačky poslal míč pod břevno a Bohemians do vedení.

Domácí se hnali za vyrovnáním, ale Kubistova tvrdá rána ani Pilařovy efektní nůžky jim v tom nepomohly. Do šaten se tak šlo za stavu 1:0 pro Klokany. Nutno dodat, že zaslouženě. Byli lepším týmem.

Zdvojnásobit vedení hostů mohl v 72. minutě Keita, ale jeho tvrdá střela skončila těsně nad břevnem. A tak se Jablonečtí nakonec dočkali vyrovnání. O tři minuty později zasáhl Bačkovský do tváře Pilaře a sudí po kontrole s videorozhodčím nařídil penaltu. K ní se postavil sám faulovaný a s přehledem proměnil.

Jeden bod byl pro Jablonec stále málo a hnal se za vedoucím gólem. Ten přišel v 83. minutě.Pleštil poslal míč do pokutového území, kde se dva obránci nedomluvili, a tak se k míči dostal Čvančara, který ranou na přední tyč poslal svůj tým do vedení. Pojistku mohli přidat Doležal s Pleštilem, ale ani jeden se ve velkém závěru před brankou neprosadil.

Jablonec ale o vítězství nakonec přišel. V nastavení nařídil rozhodčí Klíma penaltu po faulu Hubschmana, kterou Kovařík zkušeně proměnil, i když Hanuš vystihl směr střely.

Boleslav překvapivě ztratila

Mladá Boleslav je v této sezoně považována za černého koně soutěže. V minulém kole si jasně poradila s Jabloncem, a tak se očekávalo, že i proti Pardubicím splní roli favorita.

Jenže jako první se trefily domácí Pardubice, které stále hrají v azylu v Ďolíčku. Michal Beran našel povedenou přihrávkou za obranou Dominika Kostku, který bez problémů překonal Šedu.

Velkou šanci na vyrovnání měl po hodině hry Milan Škoda. Ve vápně se dostal k odraženému míči a prudkou přízemní ranou trefil pouze tyče. Srovnat skóre se nakonec týmu z města Škodovek podařilo v 75. minutě. Po centru z pravé strany se na zadní tyči dostal k míči Mašek,sklepl před bránu na Skaláka, který srovnal na 1:1.

Toto skóre vydrželo až do závěrečného hvizdu, a tak se oba týmy rozešly překvapivě smírně.

Nedělní výsledky Fortuna ligy

Jablonec - Bohemians 1905 2:2

77. Pilař, 83. Čvančara - 16. Puškáč, 90.+4. Kovařík (pen.)

Pardubice -Mladá Boleslav 1:1

38.Kostka - 75. Skalák