Nečekaný hrdina Martínez: FA Cup oslavil v slzách, ze hřiště volal rodině

Dlouhou a náročnou cestu urazil brankář Arsenalu Emiliano Martínez. V sedmnácti letech odešel do Arsenalu, jenže tam moc prostoru nedostával. Před letošní sezonou plnil roli dvojky, spíše trojky a posbíral pouze 14 startů za 8 let.



Prošel si řadou hostování, Arsenal ho poslal do Readingu, Wolverhamptonu, Sheffieldu Wednesday, Rotherhamu, Getafe a Oxfordu. Martínez ale vytrval a své šance se dočkal. Poté, co se letos zranil Berndt Leno, stal se Martínez jedničkou v bráně Gunners.



I když v lize nebylo co slavit, v sobotu přišla skvělá náhrada. Arsenal totiž ve finále FA Cupu porazil Chelsea a Martínez se mohl radovat ze zisku trofeje. Hlavním hrdinou vítězství 2:1 byl Aubameyang, který dal oba góly Arsenalu, ale Martínez si taktéž zaslouží pozornost. S Pulišičovým gólem z páté minuty nemohl nic dělat, po zbytek zápasu však zůstal nepřekonaným, čímž pomohl Arsenalu k trofeji.

V pozápasovém rozhovoru ze sebe sotva dostal pár slov a omlouval se, že není shcopen mluvit.hovořil o Aubameyangovi stojícím vedle. Ale když měl mluvit o sobě a své rodině, přes slzy se mu nepodařilo pokračovat v komunikaci. Tolik pro něj výhra FA Cupu znamená.

Martínez v sedmnácti letech opustil v slzách svou rodinu, aby jí pomohl z chudoby. Rodiče měli problém s placením účtů, takže nabídka od Arsenalu byla pro mladého brankáře možnost, jak zajistit rodině důstojný život, bez starostí o ty nejzákladnější potřeby. Proto během rozhovoru nedokázal o rodině mluvit.

Ještě na hřišti byl Martínez zachycen kamerou, jak pomocí svého mobilu provádí videohovor velmi pravděpodobně se svou rodinou. S úsměvem na tváři a slzami v očích sděloval své pocity.

I had seen my dad crying late at night because he could not pay the bills. I remember the day that me and my brother ate and not my mum and dad.



Martinez now an FA Cup champion crying as he presumably video calls his family.



Beautiful story.



pic.twitter.com/0RhYLhle0T