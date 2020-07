Nakaženého hlásí i Vaclíkova Sevilla, za týden hraje Evropskou ligu

Španělský klub situaci objasňuje s tím, že ke zjištění došlo během nedělního testování. Následně měl být zrušen trénink a tým provedl další potřebná hygienická opatření. Zbytek týmu měl mít první sérii testů po kontaktu s nakaženým negativní.

Čeká se ale ještě na výsledek druhých testů, které budou známy ve čtvrtek. Pokud budou negativní, tým bude i s českým reprezentantem Tomáše Vaclíkem trénovat.

Sevilla FC have confirmed a member of their first-team squad has tested positive for coronavirus.

The unnamed player was tested on Sunday along with coaching staff and the rest of the first-team squad, before the results were returned on Monday.