Na Neymara zase fanoušci bučeli. Po jeho gólu házeli i plastové kelímky

V létě připomínala jeho sága o návratu do Barcelony španělskou telenovelu. Chvíli to vypadalo, že se do Katalánska vrátí, pak zase ne. Nakonec zůstal, ale fanoušci po celé Francii mu to dávají pořádně sežrat.

Před týdnem na něj bučeli, ale Neymar odpověděl po svém. Utkání proti Štrasburku rozhodl efektními nůžkami v 92. minutě a PSG vyhrálo 1:0.

V neděli pro změnu tři minuty před koncem dokončil kombinaci s Ángelem Di Máriou a ačkoliv byl tísněn čtyřmi obránci, dokázal skórovat.



Last week: Fans boo Neymar pregame, he scores 92nd-minute winner



This week: Fans pelt him with plastic cups, he scores 87th-minute winner



