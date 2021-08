Myslel jsem, že v Barce zůstanu do konce života. Messi se loučil v slzách

Lionel Messi se po 21 letech loučí s Barcelonou. Během nich stihl posbírat úctyhodných 34 klubových trofejí, ale tento příběh končí. Na tiskové konferenci, kterou novináři zaplnili do posledního místečka, jen těžko potlačoval emoce.

"Je pro mě opravdu těžké po tolika letech odejít. Já a moje rodina jsme byli přesvědčeni, že tady zůstaneme po zbytek našeho života. Nyní musím říct tomu všemu sbohem," říkal několikanásobný držitel Zlatého míče, zatímco si utíral slzy, které mu tekly po tváři.

I přes nečekaný konec ale zůstává klubu vděčný. "Udělali ze mě člověka, kterým jsem dnes. Zažil jsem zde mnoho krásných zážitků. Dal jsem klubu vše," pokračoval emotivně Messi.

Otázka, která aktuálně zajímá celý fotbalový svět, ale zůstala nezodpovězena. Jestli Messi přestoupi do PSG, o čemž se poslední dny výrazně spekuluje, nepotvrdil "Je to jedna možnost. Ale nic ještě nemám potvrzené. Měl jsem hodně telefonátů, mnoho klubů projevilo zájem. Teď nemám nic úplně uzavřené," zůstal Messi tajemný.

O své budoucnosti ale přecejen částečně promluvil. "Chci se soustředit na moji kariéru a budoucnost. Moc rád bych znovu vyhrál Ligu mistrů, což se mi s Barcelonou v posledních letech nedařilo," čímž v podstatě potvrdil, že by rád pokračoval v Evropě.

Na tiskové konferenci také promluvil o svém nečekaném konci. "Je to přesně tak, jak Laporta řekl, nemám víc co dodat. Udělal jsem vše, abych v klubu zůstal, ale bohužel to nebylo možné. Ale rád bych se jednou do klubu vrátil. Jsem přístupný všemu," řekl Messi.

A jaký byl Messiho nejlepší moment v kariéře? "Je opravdu těžké vybrat můj nejlepší moment. Zažil jsem spoustu skvělých věcí tady. Možná můj první zápas, to bylo hodně emotivní," prozradil.

Přestože Messi neprozradil, kam půjde, vše nasvědčuje tomu, že to bude francouzské PSG.