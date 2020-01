Koronavirus v českém hokeji? Klatovští se čínských draků nebojí

Právě tento tým má za dva dny přivítat na svém ledě ve Slaném soupeře z Klatov. „S čínským týmem jsme v kontaktu a situaci jsme s nimi řešili, ale na pořadu dne téma koronaviru nebylo,“ podotkl Radek Mužík z hokejového klubu HC Klatovy.



V týmu China Golden Club, který hraje 3. nejvyšší hokejovou ligu, působí momentálně 23 hráčů z Číny. „Všichni hokejisté však zde trénují a hrají už od července a v týmu není ani žádný hráčský pohyb, takže z tohoto pohledu nám žádné nebezpečí nehrozí,“ dodat sekretář klatovského klubu.

Podle jeho slov se čínští hokejisté do kontaktu s nebezpečným virem dostat nemohli, jelikož svoji rodnou zem během angažmá v Česku nenavštívili. Stejně tak nedošlo ani ke kontaktu s jejich příbuznými.



Klatovy jsou momentálně na pátém místě a budou bojovat v play off. To se však netýká čínského týmu, který je v tabulce s jedním bodem poslední. „Golden Dragon by měli za 14 dní odlétat zpátky do Číny, následnou baráž už hrát nebudou a ani nemůžou, jelikož bylo hokejovým svazem odsouhlaseno, že se jí zúčastnit nemůžou a budou se zde pouze připravovat na zimní olympijské hry v Pekingu,“ uzavřel Mužík.





Čínská národní zdravotní komise mezitím zveřejnila novou zprávu, podle které zemřelo v Číně už 80 lidí, nadále také roste počet nakažených, momentálně je už 2744 potvrzených případů. V Česku se nyní také řeší podezření na nakažení koronavirem u dvou pacientů.