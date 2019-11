Murray promluvil o masakru, kterého byl svědkem. Vraha znal osobně

Střelba se odehrála ve skotském Dunblane v tělocvičně místní základní školy. Zrovna do tělocvičny mířil i Andy Murray, když střelba propukla. Jeho bratr Jamie byl v tu chvíli v jiné učebně.



Thomas Hamilton si tehdy vzal do školy čtyři zbraně a ukončil život šestnácti dětem ve věku 5-6 let, jedné učitelce a nakonec i sám sobě.

Murray o této nešťastné události nikdy nechtěl veřejně mluvit, ale nyní udělal výjimku při přípravě dokumentárního filmu o jeho osobě.

Raw. Emotional. Inspiring.



Its @andy_murray like youve never seen him before.



Resurfacing. Coming to #PrimeVideo on Friday 29 November. pic.twitter.com/cVWVRSE9DD