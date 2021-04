Mrázek se vrátil do brány Caroliny! S čistým kontem vychytal vítězství

Jako první na led vyjeli hráči Tampy a Detroitu. Hostující Red Wings kanonádou porazili vedoucí tým 5:1 a jednou přihrávkou k tomu dopomohl i český obránce Filip Hronek. Ten v závěru první třetiny asistoval Dylanu Larkinovi, který otevřel skore na 1:0. Detroit na ledě Tampy vyhrál poprvé od roku 2011.





Jednu asistenci si v zápase New Jersey proti Washingtonu

připsal také Pavel Zacha, který za bránou vybojoval puk pro Jespera Bratta, který snížil na 3:5. Za Ďábly se pak ještě jednou trefil Zajac, ale jednogólový náskok byl už nad jejich síly a Capitals vyhráli 5:4.







Carolina Hurricanes zvítězila těsně 1:0 nad Dallasem. Výrazně k tomu pomohl český gólman Petr Mrázek, který s 28 zásahy uhlídal čisté konto. 29letý odchovanec Vítkovic se do NHL vrátil po 31 utkáních a operaci palce, který si zranil 30. ledna právě proti Dallasu. Naopak David Rittich v dresu Calgary pustil čtyři góly a Toronto porazilo jeho tým 4:2.







Utkání Ducks s Arizonou se rozhodovalo až v prodloužení, kde znovu zářil hrdina zápasu Jakob Chychrun. Ten si připsal první hattrick v kariéře a tu nejdůležitější trefu si nechal až do samotného závěru, kdy napravil neproměněný nájezd svého spoluhráče a třetím gólem zajistil výhru Kojotů 3:2.



Podívejte se na parádní hattrick Jakoba Chychruna:



Výsledky zápasů NHL:

Tampa Bay Lightning vs Detroit Red Wings - 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)



New Jersey Devils vs. Washington Capitals - 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)



Florida Panthers vs. Columbus Blue Jackets - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Calgary Flames vs. Toronto Maple Leafs – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)



Anaheim Ducks vs. Arizona Coyotes – 2:3 PP (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)



Carolina Hurricanes vs. Dallas Stars – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Winnipeg Jets vs. Vancouver Canucks – odloženo