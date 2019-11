Mourinho předvedl svou genialitu! Real ztratil dvougólový náskok

Londýnský klub do utkání nevstoupil vůbec dobře. Po dvaceti minutách prohrával už 0:2. Pak ale Mourinho udělal odvážný tah. Místo defenzivního záložníka Erica Diera poslal na hřiště ofenzivního Christiana Eriksena a hra domácích se rázem zvedla.



Ještě do poločasu snížil Alli. Po změně stran pak další góly přidali Kane, Aurier a znovu Kane. Tottenham tak získal tři body a vybojoval postup do osmifinále Champions League. José Mourinho vyhrál i druhý zápas na lavičce Spurs.

